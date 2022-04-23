Sınav koleji, ilkokul öğrencileri için dikkat çeken bir etkinliğe imza attı
Son zamanlarda Eğitim Alanında adında sıkça söz ettiren ve kentin parlayan yıldızlarından olan Sınav Koleji ilkokul öğrencileri için dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 14:51 23.04.2022, 15:47
Bu anlamda Sınav koleji 23 Nisan Ulusal Ve Egemenlik Çocuk Bayramı’nı Necip fazıl kültür Merkezi’nde Düzenlenen etkinliklerle kutladı.
Etkinliğe katılan öğrenci ve veliler doyasıya eğlenirken duygularını Aksu Haber’e anlattı.
Kahramanmaraş Sınav Koleji Kurucusu Ayhan Kılınç, “geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için özel bir program yaptık” dedi.
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
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|44
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|31
|39
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|31
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|31
|38
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|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
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|63
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|33
|61
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|33
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|55
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|52
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