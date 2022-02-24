Sınav Koleji lise öğrencilerinden dikkat çeken bir etkinlik!
Son zamanlarda Eğitim Alanında adında sıkça söz ettiren ve kentin parlayan yıldızlarından olan Sınav Koleji lise öğrencileri için dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.
KAHRAMANMARAŞ 24.02.2022, 17:21 24.02.2022, 17:36
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ezgi Berber’in projesiyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmak, yanı sıra Edebiyatı daha çok sevmelerine yönelik kitaplardaki başrollerin karakterlerini canlandırdı.
Etkinliğe katılan öğrenciler ve veliler duyguları Aksu Haber’le paylaştılar.
Kahramanmaraş Sınav Koleji Kurucusu Ayhan Kılınç, “okulumuzda bu tür etkinlikleri yaparak öğrencilerimizin dikkatini çekmeye çalışıyoruz ve faydalı oluyor” dedi.
Namaz Vakti 24 Şubat 2022
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|41
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|26
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|6. Eyüpspor
|24
|42
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|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
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|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
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|24
|40
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|24
|39
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|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
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|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
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|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15