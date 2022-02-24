Sınav Koleji lise öğrencilerinden dikkat çeken bir etkinlik!

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ezgi Berber’in projesiyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını artırmak, yanı sıra Edebiyatı daha çok sevmelerine yönelik kitaplardaki başrollerin karakterlerini canlandırdı.

Etkinliğe katılan öğrenciler ve veliler duyguları Aksu Haber’le paylaştılar.

Kahramanmaraş Sınav Koleji Kurucusu Ayhan Kılınç, “okulumuzda bu tür etkinlikleri yaparak öğrencilerimizin dikkatini çekmeye çalışıyoruz ve faydalı oluyor” dedi.