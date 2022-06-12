Sınav Koleji mezuniyet gecesi heyecanı yaşadı
Kahramanmaraş eğitimine değer katan sınav koleji birbirinden başarılı öğrencilerini mezun etmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2022, 14:08 12.06.2022, 20:01
Bu kapsamda yedi güzel adam edebiyat müzesinde öğrenci öğretmen ve velilerin katılımıyla bir mezuniyet gecesi düzenlendi.
Gecede mezun olarak orta okula geçen öğrenciler için kep atma töreni düzenlendi.
Daha sonra öğrencilerin okuduğu şiirler programa katılım sağlayanlara unutamayacakları bir gün yaşattı.
Burada bir açıklama yapan Sınav Koleji Kurucu Müdürü Ayhan Kılınç gelecek nesillerin eğitimi için her şeyi yaptıklarını dile getirdi.
Öğrenci ve veliler ise çok güzel bir program olduğunu söyleyerek düzenleyenlere teşekkür etti.
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|36
|49
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|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|36
|38
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|P
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|38
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|38
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|38
|35
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|38
|23
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|P
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|86
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|38
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|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
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|38
|65
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|38
|62
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|59
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|55
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|39
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|39
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|39
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|38
|38
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|38
|35
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