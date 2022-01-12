Sınav Kolejinde erken kayıt dönemi başladı!
Son zamanlarda Eğitim Alanında adında sıkça söz ettiren ve kentin Parlayan Yıldızlarından Olan Sınav Kolejinde erken kayıt dönemi başladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.01.2022, 16:05 12.01.2022, 17:06
Kahramanmaraş Sınav Koleji Kurucusu Ayhan Kılınç, 2022-2023 Eğitim sezonu için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, kontenjanlardan ve imkânlardan faydalanmak için tüm velileri okula beklediklerini ifade etti.
Kılınç, pandemi kısıtlamalarından sonra özel okullara ilginin arttığını belirterek şunları söyledi.
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