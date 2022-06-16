Sınava Girecek Öğrencilere Toplu Taşıma Ücretsiz
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, YKS’ye girecek öğrencilerin 18 – 19 Haziran tarihlerinde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği müjdesini verdi. Güngör, “Sadece sınava odaklanmanız için biz tüm otobüsleri ücretsiz yaptık. Çalışmalarınızın neticesini sınavda başarıyla göstereceğinizden şüphem yok. Allah zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Her fırsatta öğrencilerin yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda, 18 – 19 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak. Sınava girecek öğrenciler 18 – 19 Haziran tarihlerinde sınav giriş belgelerini göstererek belediye otobüsleri ve Özel Halk Otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilecek.
Toplu Taşıma Araçlarına Ek Sefer
Gerçekleştirilen uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sadece sınava odaklanmanız için biz tüm otobüsleri ücretsiz yaptık. Çalışmalarınızın neticesini sınavda başarıyla göstereceğinizden şüphem yok. Tüm yavrularımıza kolaylık diliyorum” ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu öğrenciler için uygulanacak ücretsiz biniş uygulamasının yanı sıra tüm araçlarıyla seferde olacak. Öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımda herhangi bir aksama yaşamaması için toplu taşıma araçlarının sefer sayısının da artırıldığı belirtildi.
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|48
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|45
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|O
|P
|1. M.City
|38
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|38
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