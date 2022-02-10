Sınavda başarılı olan öğrenci velilerine hediyeleri verildi!

TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu velileri, "Anne-baba eğitimi" projesi kapsamında, sınav heyecanı yaşadı.

Proje kapsamında veliler, çocuk gelişimi ve etkili ebeveyn olmanın yollarının anlatıldığı "Okul Evde Başlar" adlı kitabı okudu. Okulun öğretmenlerinden oluşan komisyon, sınav sonuçlarını titizlikle değerlendirerek dereceye giren 4 veliyi belirledi. Velilerden 2'si, tüm soruları doğru cevaplayınca sınavın birincisi kura çekilerek belirlendi.

Sınav heyecanını yaşarak dereceye giren velilere, hediyeleri düzenlenen törenle verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan okul müdürü Musa Demir, eğitim ve öğretimi harmanlayarak önce bilinçli, milli ve manevi değerlere sahip, erdemli bireyler yetiştirme gayesi içinde olduklarının altını çizdi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, projenin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Hem velilerimiz hem de çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak veli-çocuk, veli-okul bağını güçlendirmek için güzel bir proje olmuş. Projeye emek verenlere teşekkür ediyorum. Örnek bir çalışma ve proje. Katılım sağlayan ve dereceye giren tüm öğrenci velilerimizi de kutluyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sınavda dereceye giren öğrenci velilerine hediyeleri ile yarışmaya destek olan esnaflara plaketleri takdim edildi.