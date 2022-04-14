Sınavda derece yapan öğrenci ödüllendirdi!

Kahramanmaraş’a bağlı ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri için il merkezinde tek hafızlık proje okulu olan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokuluna giriş sınavında başarılı olan okul ve öğrencilere hediyelerini Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Verdi.



Okula kabul sınavında 21 öğrencisiyle başarı elden eden Bahaettin Karakoç İlkokulu olurken sınavlarda derece yapan üç öğrenciye de tablet hediye edildi.



