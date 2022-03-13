Siparişlere yetişemiyor… Kendi işinin patronu oldu
Kahramanmaraşlı girişimci kadın 4 yıl önce şehrin gastronomisini ve en özel lezzetlerini unutturmamak için sosyal medya da açtığı sayfayla birlikte gelen talep üzerine şimdilerde siparişlere yetişemez oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2022, 14:06 13.03.2022, 17:52
Girişimci Kadın Yasemin Kırıcı talepler artınca kendine ait iş yerinde şehrin en özel lezzetlerini doğal yollarla hazırlayarak gerek yurtiçi gerekse de yurt dışından birçok kişiye ulaştırıyor.
Yasemin Kırıcı Aksu Haber’e yaptığı açıklamada ürünlerin ciddi talep gördüğüne dikkat çekerek bilgiler paylaştı.
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