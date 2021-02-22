Sır barajındaki balıkçılar çağrıda bulundu! 'Sudaki kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı'
Kahramanmaraş’ın sır barajı üzerinde balıkçılık yapan vatandaşlar isyan etti.
KAHRAMANMARAŞ 22.02.2021, 18:16
Bbalıkçılar onikişubat ilçesi kürtül mahallesinde bulunan çöplük nedeniyle barajların kirlendiğini öne sürdü.
Balık avlarken cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüler ise pes dedirtti.
Farklı tarihlerde cep telefonu ile kayıt yapan balıkçı Celal Koska yaşanan kirlilik yüzünden balık popülasyonunun da tehlikede olduğunu söyledi.
Kaydedilen görüntülerde barajların sabahaları temiz olduğu akşam ise çöp, yağ ve daha birçok çeşit atıkların olduğu gözlemlendi.
12°
açık
Namaz Vakti 22 Şubat 2021
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|25
|39
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Konyaspor
|24
|30
|13. Malatyaspor
|25
|30
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|24
|26
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Gençlerbirliği
|24
|20
|21. Ankaragücü
|23
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|22
|50
|2. Samsunspor
|22
|46
|3. İstanbulspor
|22
|40
|4. Adana Demirspor
|22
|38
|5. Altay
|22
|38
|6. Altınordu
|22
|38
|7. Ankara Keçiörengücü
|22
|37
|8. Tuzlaspor
|22
|37
|9. Bursaspor
|22
|31
|10. Bandırmaspor
|22
|30
|11. Ümraniye
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|26
|13. Balıkesirspor
|22
|23
|14. Menemen Belediyespor
|22
|23
|15. Boluspor
|22
|22
|16. Akhisar Bld.Spor
|22
|19
|17. Ankaraspor
|22
|13
|18. Eskişehirspor
|22
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Arsenal
|25
|34
|11. Wolverhampton
|25
|33
|12. Leeds United
|24
|32
|13. Southampton
|24
|30
|14. Crystal Palace
|24
|29
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|24
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|23
|47
|4. Sevilla
|22
|45
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|23
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Elche
|22
|21
|19. Real Valladolid
|24
|21
|20. Huesca
|24
|19