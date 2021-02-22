Sır barajındaki balıkçılar çağrıda bulundu! 'Sudaki kirlilik tehlikeli boyutlara ulaştı'

Bbalıkçılar onikişubat ilçesi kürtül mahallesinde bulunan çöplük nedeniyle barajların kirlendiğini öne sürdü.

Balık avlarken cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntüler ise pes dedirtti.

Farklı tarihlerde cep telefonu ile kayıt yapan balıkçı Celal Koska yaşanan kirlilik yüzünden balık popülasyonunun da tehlikede olduğunu söyledi.

Kaydedilen görüntülerde barajların sabahaları temiz olduğu akşam ise çöp, yağ ve daha birçok çeşit atıkların olduğu gözlemlendi.