 Sırf ve ikinci el araç fiyatları ne olacak?

Öyle ki döviz yükselince şişen fiyatlar, yavaş yavaş ucuzlamaya başladı.

Şimdilerde gerek piyasa takibi gerekse araç alım satımı yapacak vatandaşlar "Güncel ikinci el ve sıfır araba fiyatları düştü mü, düşecek mi, son durum ne?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcilerinden Adem Demircan, bayiiler, kendilerinde bulunmayan sıfır araçların fiyatlarını aşağı çektiler fakat bu durum 2. El araç piyasasına yansımadı” dedi.