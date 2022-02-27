Şirikçi ailesinin acı günü!

Kahramanmaraş’ın sevilen iş insanlarından Şirikçioğlu Mensucat A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Arif Şirikçi, Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Ali Şirikçi ve Fatma Kaynak’ın anneleri Sevim Şirikçi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Sevim Şirikçi, Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ile iş insanları ve aile yakınlara katıldı. Taziyeler Onikişubat İlçesi Binevler Mahallesi Bediiüzzaman Bulvarı Kristal Park Sitesinde kabul edilecek.