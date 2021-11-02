Şırnak Gazisi son yolculuğuna uğurlandı!
Şırnak'ta, 2009 yılında teröristlerin döşediği mayına basan ve görme yetisini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Veli Dal (37) Afşin’de askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2021, 13:49 02.11.2021, 18:09
Gazi Veli Dal lenf kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Şırnak Gazisi Dal, Afşin Eshab-ı Kehf Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Koyuntaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Dal’ın ailesi ve yakınları ile Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz askeri erkân, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namaz Vakti 02 Kasım 2021
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