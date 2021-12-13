Sıtkı Aslanhan, öğrenci ve ebeveynlerle buluştu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2021, 15:47 13.12.2021, 17:54
Takvim kapsamında birçok popüler kişisel gelişim kitabının altında imzası bulunan Sıtkı Aslanhan söyleşi etkinliklerinde öğrenci ve ebeveynlerle buluştu.
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programı “Sınav Öncesi Moral ve Motivasyon” başlığında gerçekleştirildi.
Etkinliğe Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve vatandaşlar katılım sağladı.
Etkinliğin ardından Sıtkı Aslanhan düşüncelerini Aksu Haberle paylaştı.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman etkinliğin ardından Aksu Haber’e konuştu.
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