Sivas'ta kene şüphesiyle bir genç yaşamını kaybetti!
Sivas'ta, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören genç hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 23.06.2020, 10:07
48
Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına bağlı vakalar sürüyor.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan ve aynı zamanda tarım işçisi olan 18 yaşındaki B.A., vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.
Bir süre sonra rahatsızlanan B.A, yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.A, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaklaşık 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören B.A, yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|28
|57
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|28
|44
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Adana Demirspor
|29
|48
|4. Altay
|29
|46
|5. Bursaspor
|29
|46
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|29
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|30
|63
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|30
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Sevilla
|31
|53
|4. Atletico Madrid
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Granada
|31
|43
|10. Athletic Bilbao
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|31
|25
|20. Espanyol
|30
|24