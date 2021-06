Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi törenle açıldı

Vali Salih Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın yiğit evladı olarak kalplerdeki müstesna yerini muhafaza ettiğini belirtti.



Yazıcıoğlu'nun ömrünü Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne adadığına dikkati çeken Ayhan, "Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi, Sivas'ın değerlerine sahip çıkmasının, ahde vefasının, samimiyetinin ve muhabbetinin en somut ifadesidir." dedi.



Ayhan, siyasi kimliğinden daha çok dava adamı olan Yazıcıoğlu'nun her zaman doğruların yanında yer aldığını, milli ve manevi değerleri düstur edindiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun milli ve manevi duruşunun, liderlik vasıflarının, vatanına ve milletine olan sevgisinin, davasına olan samimi bağlılığının özellikle genç nesillerce idrak edilmesi, okunup, izlenip anlaşılması, ardında bıraktığı kıymetli hatıraların her daim hafızalarda yer edinmesi için doğup büyüdüğü bu evin tamamen onarılması, yeniden düzenlenerek ve interaktif uygulamalardan da istifade edilerek Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi olarak sevenlerinin ve tüm halkımızın ziyaretine açılmasının hepimizi ziyadesiyle mutlu ettiğine yürekten inanıyorum."



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de "Mekanlar, evler onun rütbesini artırmaz ona ihtiyacı yok ama vefa denen şey işte bu, o anlamda yapılan hizmet çok önemli." diye konuştu.



AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ise hayatı mücadele ve çileyle geçen ancak hak bildiği yoldan zerre kadar ayrılmayan Yazıcıoğlu'na rahmet diledi.



AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de "83 milyonun yüreğinde, hafızasında Muhsin başkanımızın anıları her zaman ilk günkü gibi dipdiri duracak." ifadelerini kullandı.



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Yazıcıoğlu'nun ömrünün her safhasını, her anını son nefesine kadar büyük Türkiye davasına adadığını söyledi.



Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu da "Muhsin Başkan, vatan millet sevdalısı, ömrünü vatanı ve milleti için yaşamış bir insandı. Aynı zamanda Muhsin Başkan 'Sivas benim platonik aşkım' derdi. Bugün bu evin açılışına vesile olan başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve devletimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından anı evinin açılışı yapıldı. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'na ait özel eşyaların yer aldığı sergi gezildi.



Açılışa, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Yazıcıoğlu'nun çocukları Furkan ve Firuze ile ağabeyi, ablası ve vatandaşlar katıldı.