Sivil savunma faaliyetlerimiz artıyor

İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, Sivil Savunma Birimimizce yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada afet ve acil durumlar, arama ve kurtarma, il risk planlaması doğrultusunda yapılması gerekenler ile ilgili farkındalık eğitim ve faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirterek, “Bu kapsamda oluşturulan Kahramanmaraş Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) dâhilinde 7 çalışma grubunda İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından destek çözüm ortağı olarak görevlendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede Haberleşme-Çalışma Grubu’nda 549 okulumuz irtibat merkezi olarak belirlenmiştir.” diye konuştu.

Afet Farkındalık Eğitimleri

AFAD Başkanlığınca 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlendiğini kaydeden İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, “Eğitmen Eğitimi almış personellerimiz tarafından tüm ilçelerimizde öğretmen, personel, veli ve öğrencilere yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimleri’ verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

İl Risk Azaltma Planı (İRAP Eylem Planı) Faaliyetleri

İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, İRAP Eylem Planı doğrultusunda deprem güvenliği çalışmaları yapıldığını belirterek, “Bu kapsamda Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi, Arslanbey Ortaokulu, Pazarcık Evri Osmangazi İlk ve Ortaokulu'nun güçlendirme ve genel onarım çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Onikişubat Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi’nde güçlendirme ve genel onarım işlemleri devam etmektedir.” dedi.

Arama Kurtarma Çalışma Grubu – AKUB Ekibi Faaliyetleri

İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemal Yılmaz, son olarak şunları söyledi: “İlimizde meydana gelebilecek muhtemel bir afet ve acil durumda arama ve kurtarma ekiplerine destek olmak ve afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla Müdürlüğümüzce Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerimizde toplamda 100 kişinin gönüllü olarak görev aldığı MEB AKUB Ekiplerimiz oluşturulmuştur. Bu ekiplerimizin AFAD ile iş birliği içerisinde teorik ve saha eğitimleri devam etmektedir.”