Siyer Alanındaki İlk ve Tek Araştırma Merkezi SAMER, 1 Yılda 50 Kitap Yayımladı

SAMER Müdürü Prof. Dr. Şaban Öz, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Feyza Betül Köse ve Yayın Koordinatörü Arş. Gör. Asım Sarıkaya’nın katıldığı Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yapılan çalışmalardan dolayı SAMER ekibini tebrik etti. Siyer-i Nebi alanında çalışmalar yapmak üzere kurulan araştırma merkezinin daha birinci yılında birçok önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Rektör Can, “Hz. Peygamberi doğru anlama ve anlatmaya yönelik çalışmalar kapsamında SAMER olarak kurduğumuz merkezimiz, kurulduğu ilk günden itibaren bilimsel faaliyetleri ve kitap yayımlama konusundaki başarıları ile Türkiye genelinde adından söz ettirerek bu başarısını sürdürmeyi ve yeni projelerini tamamlamayı hedeflemektedir. SAMER ekibine bu özverili çalışmalarından teşekkür ediyorum.” dedi.

1 Yılda 50 Akademik Kitap Yayımlayarak Bir Rekora İmza Atıldı

SAMER Müdürü Prof. Dr. Şaban Öz, yapılan faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada; “Ülkemizde münhasır olarak Siyer alanında araştırmalar yapan ilk ve hali hazırda tek resmî kuruluş olan KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER), kendi bünyesinde 2019 yılında SAMER Yayınlarını kurdu. SAMER Yayınları, bir yıllık süreç içerisinde elli akademik kitap yayımlayarak alanında bir rekora imza attı. SAMER Yayınları, ülkemizde İslamî ilimlerde açık erişimli yayım yapan tek e-kitap yayınevidir. Yüksek lisans ve doktora tezleri, doçentlik çalışmaları ve diğer akademik ürünlerden oluşan geniş yelpazedeki yayın çeşitliliğine sahip SAMER Yayınları, bu çeşitliliği artırmayı hedeflemektedir.

SAMER Yayınları, kitaplarının istifadesi konusunda ücret talep etmemektedir. Korsan kitap konusunda son derece hassas olan yayınevimizin tüm yayınları kurumsal kimliğe sahiptir. Yayınevimiz yasal ve ücretsiz olarak sunduğu bu hizmeti ile alanda önemli bir boşluğu doldurmuş durumdadır.

Editörlüğünü Doç. Dr. Feyza Betül Köse’nin üstlendiği yayınevinin yayın koordinatörlüğünü ise Arş. Gör. Asım Sarıkaya yürütmektedir.” şeklinde konuştu.

Erişime Açık E-Kitap Yayını Yapan Tek Yayınevi: Samer Yayınları

SAMER Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Feyza Betül Köse ise yaptığı bilgilendirme sunumunda; “SAMER Yayınları, resmi internet sayfasının yanı sıra kullandığı sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlarını paylaşarak kısa zamanda binlerce araştırmacının kitaplara ulaşmasını sağlamıştır. Üç farklı adrese yüklenen kitaplarımız, indirme sayacının bulunduğu tek adresten kitap başı ortalama 1950, toplamda 97.500 kez indirilmiştir. Okurlarımızın istemeleri halinde kitapları paylaşma, matbu hale getirme ve çoğaltmalarında yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır.” dedi.

Son Dönem Osmanlı İlmî Müktesebâtını Günümüze Taşıma Projesi ile 40 Kitap Sadeleştirildi

SAMER Yayınları olarak sadece kitap yayımı ile sınırlı kalmayarak çeşitli projeleri de yürürlüğe koyduklarını belirten Köse, “Geçtiğimiz bir yıl içerisinde ilk projemiz olan ‘Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik Çerçevesinde Ulusal Akademik Birimin Korunması Projesi’ni başarı ile tamamladık. ‘Son Dönem Osmanlı İlmî Müktesebâtını Günümüze Taşıma Projesi’ ile 40 kitap sadeleştirilmiş olup diğer projelerimizi planlama sürecindeyiz. Projelerimiz, ülkemizin her bölgesinden bilim insanlarının katılımıyla geniş bir araştırmacı portföyüne sahip olmasıyla da öne çıkmaktadır. SAMER Yayınları, başarıyla tamamladığı ilk yılının verdiği güven ve heyecanla çalışmalarına daha yoğun bir şekilde devam edecektir.” ifadelerini kullandı.