Skandal bildiriye imza atan amiralleri sert sözlerle eleştirdiler!

Düzenlene toplantıya Kamu Sen Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı aynı zamanda Türk Diyanet Vakıf-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Veli Dinçaslan, Kamu Sen ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda konuşma yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Kahramnmaraş İl Başkanı Veli Dinçaslan 104 Amirale sert sözler söyleyerek bu ülkeyi bölemezseniz dedi.