SMA hastası bebek için kermes düzenlendi!

Valilik onayıyla Milli İrade Meydanı'nda yapılan etkinlikte vatandaşlar, evde cihazlara bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Emine Asya Kaya için bağışta bulundu.



Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı hayretin Güngör kermes programında SMA Hastası Emine Asya Kaya’nın babası ile bir süre sohbet etti.



Tedavi için Valilik desteğiyle yardım kampanyası düzenlediklerini dile getiren Baba Aziz Kaya, kızı Emine için Türkiye’den yardım istedi.



