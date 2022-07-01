SMA hastası bebek için kermes düzenlendi!
SMA Hastası Emine Asya Kaya’nın tedavi masraflarının karşılanmasına katkı ağlamak için Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi ve Ak Parti Kahramanmaraş il kadın kolları başkanlığınca Milli İrade meydanında kermes programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2022, 16:21 01.07.2022, 16:23
Valilik onayıyla Milli İrade Meydanı'nda yapılan etkinlikte vatandaşlar, evde cihazlara bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Emine Asya Kaya için bağışta bulundu.
Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı hayretin Güngör kermes programında SMA Hastası Emine Asya Kaya’nın babası ile bir süre sohbet etti.
Tedavi için Valilik desteğiyle yardım kampanyası düzenlediklerini dile getiren Baba Aziz Kaya, kızı Emine için Türkiye’den yardım istedi.
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