SMA Hastası Yusuf Baran'ın ailesi çocuklarının yaşaması için destek bekliyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dünyaya gelen Yusuf Baran bebeğe 18 günlükken SMA tip 1 teşhisi konuldu. Türkiye'nin küçük SMA hastası Yusuf Baran yaşama tutunabilmek için yardım bekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2022, 14:48 08.07.2022, 15:08
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dünyaya gelen Yusuf Baran bebeğe 18 günlükken SMA tip 1 teşhisi konuldu. Türkiye'nin küçük SMA hastası Yusuf Baran yaşama tutunabilmek için yardım bekliyor.
Geçtiğimiz Günlerde Yusuf Bebeğin Tedavi Masrafları İçin Başlatılan Kampanyada Henüz Yeterli Para Toplanamadı. Korkmaz Ailesi Şimdi Hayırseverlerin Yardım eli Uzatmasını Bekliyor.
Yusuf Baran’ın babası Hanifi Korkmaz yaptığı açıklamada, “vatandaşlarımız 7’den 70’e destek oluyor fakat istenilen miktara ulaşamadık, Yusuf hepimiz çocuğu onu hep birlikte yaşatalım” dedi.
Anne Esma Korkmaz’da, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim diyerek hayırseverlere seslendi.
Namaz Vakti 08 Temmuz 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31