SMA Hastası Yusuf Baran'ın ailesi çocuklarının yaşaması için destek bekliyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dünyaya gelen Yusuf Baran bebeğe 18 günlükken SMA tip 1 teşhisi konuldu. Türkiye'nin küçük SMA hastası Yusuf Baran yaşama tutunabilmek için yardım bekliyor.

Geçtiğimiz Günlerde Yusuf Bebeğin Tedavi Masrafları İçin Başlatılan Kampanyada Henüz Yeterli Para Toplanamadı. Korkmaz Ailesi Şimdi Hayırseverlerin Yardım eli Uzatmasını Bekliyor.

Yusuf Baran’ın babası Hanifi Korkmaz yaptığı açıklamada, “vatandaşlarımız 7’den 70’e destek oluyor fakat istenilen miktara ulaşamadık, Yusuf hepimiz çocuğu onu hep birlikte yaşatalım” dedi.

Anne Esma Korkmaz’da, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim diyerek hayırseverlere seslendi.