Sobacılarda kış mesaisi başladı!
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar sobacı esnafına uğrayarak sobalarını almaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.10.2021, 18:04 04.10.2021, 18:07
Kış aylarının vazgeçilmez ısınma kaynağı olan sobalara özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar tercih ederken bunun yanında bağ evlerinde yaşayan vatandaşlarında ilgisi oldukça yoğun.
10 yıldır soba satışı yapan esnaf Ahmet Kabak, soba satışlarının başladığını söyledi.
Soba fiyatlarının %100 arttığını belirten Kabak, “satışlarında geçen yıla oranla daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.
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