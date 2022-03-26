Sobadan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın öldü, kocası yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2022, 21:09 26.03.2022, 21:21
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Alparslan Mahallesi’nde yaşayan Durdu Karaağaç ile eşi Emiş Karaağaç’tan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emiş Karaağaç hayatını kaybederken, eşi Durdu Karaağaç’ın Afşin Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya’ya sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlattı.
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