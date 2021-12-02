Sofraların vazgeçilmez lezzeti yeşil zeytin, tezgahlardaki son günlerini yaşıyor!
Zeytinin yavaş yavaş sezonu kapanırken vatandaşlar ise tanıdıkları esnaflarda kaliteli zeytinleri kilolarca alıp evlerinde turşusunu kuruyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2021, 14:47 02.12.2021, 16:07
Farklı şekillerde de tüketilebilen yeşil zeytin, kırma ve çizik olarak 12-15 lira arasında alıcı buluyor.
Yeşil zeytinin tezgâhlardaki son günleri olduğunu belirten zeytin üreticisi Mustafa Karataş, “2 aydır zeytinlerin satışını yapıyoruz, vatandaşlar geç kalmadan zeytinlerini alsın” dedi.
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
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