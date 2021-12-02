Sofraların vazgeçilmez lezzeti yeşil zeytin, tezgahlardaki son günlerini yaşıyor!

Farklı şekillerde de tüketilebilen yeşil zeytin, kırma ve çizik olarak 12-15 lira arasında alıcı buluyor.

Yeşil zeytinin tezgâhlardaki son günleri olduğunu belirten zeytin üreticisi Mustafa Karataş, “2 aydır zeytinlerin satışını yapıyoruz, vatandaşlar geç kalmadan zeytinlerini alsın” dedi.