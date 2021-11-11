SOGEP kapsamında “Güçlü Kadın Güçlü Aile Projesi” için imza töreni düzenlendi!

Kahramanmaraş valiliği toplantı salonunda düzenlenen törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Doğaka Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Alibekiroğlu ve Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte Katıldı.

Katılımcılar burada yaptığı açıklama da projenin hayırlara vesile olmasını diledi.