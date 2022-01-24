Soğuk Günlerde Büyükşehir’den Çorba İkramı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yüreklere dokunmaya devam ediyor. Şehir genelinde etkili olan yağışların ardından ekipler vatandaşlarına ikramlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar için her gün 2 bin kişilik çorba hazırlıyor. Şehrin yöresel tatları farklı noktalarda vatandaşlarla buluşuyor. Gerçekleştirilen ikramlardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.