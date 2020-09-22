Soğuk Hava Deposu Açılışa Hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA işbirliği ile inşa edilen Soğuk Hava Deposu’nda son çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapım çalışmaları tamamlanan ve bölge üreticilerine hizmet sağlayacak tesiste teknik ekipmanların montajı ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Üreticiye büyük destek ve kolaylık sağlayacak yatırımdan memnuniyet duyuluyor.

Bölgemize Büyük Bir Hizmet

Göksun Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Necmettin Kışlak, soğuk hava deposunun büyük birihtiyacı karşılayacağını ifade ederek; “Göksun İlçemizin Çardak Mahallesine yapılan soğuk hava deposu, bölgemiz çiftçisine büyük bir hizmet olarak gelmiştir. Eskiden tüccarlar elmanın üstüne kar yağmasın diye düşük fiyatlarda alım yaparlardı. Şimdi ise bu soğuk hava deposu sayesinde yöremizdeki çiftçiler ürettikleri ürünleri burada muhafaza ederek, makul fiyata satabilecekler. Bu sıcak havalarda yağan bir rahmet gibi imdadımıza yetişti bu soğuk hava depomuz. Bizim bölgemiz için çok büyük bir hizmet, sebep olandan yapana kadar herkesten Allah razı olsun. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör beye ve ekibine şahsım ve bölgemiz insanı adına çok teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık diyorum” diye konuştu.

Çiftçi Mutlu

Çardak Mahalle Muhtarı Coşkun Aksu, soğuk hava deposunun bölgeye hitap ettiğine dikkat çekerek; “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan soğuk hava depomuz, Çardak, Ericek, Kamişcik ve Korkmaz mahallelerimizde üretilen ürünler başta olmak üzere bölgemiz üreticisine hizmet verecek. Bundan dolayı oldukça çok mutluyuz. Bu proje ile üreticilerimizin yurt dışına ürün göndermeleri daha kolay hale gelecek. Bundan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e şahsım ve Çardak, Ericek, Kamişcik ve Korkmaz mahallelerimizin sakinleri adına sonsuz teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz” dedi.

Ürünlerimizin Sigortası Oldu

Bölgede elma üreticiliği yaptıklarını belirten çiftçiler ise soğuk hava deposunun ürünleri için adeta bir sigorta olduğuna dikkat çekerek; “Ürünlerimizi muhafazada çok zorluklar yaşıyorduk, ürünlerimiz sıcaklara dayanamıyor ve bozuluyordu. Bu soğuk hava deposu sayesinde bu zorluktan kurtuluyoruz. Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandılar.