Soğukpınar’ın okul yolunda yenileme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirecek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Çağlayancerit’in Soğukpınar Mahallesi oldu. Dağınık yerleşim yerlerine sahip mahallede bulunan iki okula ulaşım için kullanılan arter, 6 bin metrekarelik kilit parke çalışmasıyla baştan uca yenileniyor. Kalender Obası mevkiine yapılan çalışmayla birlikte, öğrenciler yerleşim yerlerinden okullarına rahatça ulaşım sağlayabilecek.

Servislerle Ulaşım Kolaylaşacak

Soğukpınar Mahalle Muhtarı Bilal Şarlak çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kalender obasına giden parke yolumuzun inşası başladı. Bu yolu özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz kullanacak. Servisle ulaşım sağlanan okullara öğrencilerimiz giderken zorlanıyordu. Şimdi rahatça ulaşım sağlayabilecekler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere, Allah emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.