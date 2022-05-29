Söğütlü Mahallesi’nde bol yağış için şükür kurbanı kesildi

Kırsal Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar imece usulü aldıkları büyükbaş hayvanı şükür kurbanı olarak kesti.

Önceki yıllarda yaşanan kuraklık dolayısıyla yağmur duasına çıkıp kurban kesen mahalle sakinleri, bu kez yağışların bolluğuna şükretmek için kendi aralarında topladıkları parayla büyükbaş hayvan aldı.

Söğütlü Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, kurban kestikten sonra şükür duası etti.

Şükür kurbanı kesilmesine önderlik eden mahalle muhtarı Mutafa Uğur, Türkiye'nin dördüncü büyük ovasında bu yıl bereketli yağışların olduğunu dile getirdi.

Tarım alanlarının suya doyduğunu belirten Uğur, "Mahalle halkının destekleriyle aldığımız kurbanı şükür için kestik. İnşallah bu yıl hasat mevsiminde çiftçilerimizin yüzü gülecektir. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Kesilen kurbanın bir kısmı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken, bir kısmıyla da yapılan yemek hep birlikte yenilip dua edildi.

Programa mahalle sakinlerinin yanı sıra siyasiler ve diğer davetliler katıldı.