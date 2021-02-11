Sokağa çıkma kısıtlamaları muhabbet kuşu ve akvaryum balığı satışını artırdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Fahri Dağ adlı petshop işletmecisi, muhabbet kuşu ve akvaryum balığı satışlarının normal zamana güre 3-4 kat arttığını söyledi.

Kovid-19 pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları vatandaşlardaki hayvan sevgisini artırdı.

Kısıtlamalardan en çok çocuklar etkileniyor. Normal zamanlarda sokakta arkadaşları ile birlikte oyun oynayan çocuklar, kısıtlama günlerinde ise evde yalnız kalmaktan şikayetçi. Yalnızlıklarını evde besleyebilecekleri hayvanlarla gidermek isteyen çocuklar ailelerini ikna ederek petshopların yolunu tutuyor.

Birbirinden değişik kuş ve balık türlerini inceleyen aileler ve çocukları evde bakmaya en uygun olan muhabbet kuşu ve akvaryum balıklarını tercih ediyor.

Talip Karaduman adlı vatandaş, eşinin hayvan sevgisi üzerine evde muhabbet kuşu beslediklerini, ona bir arkadaş edindirmek için yeni bir kuş almaya karar verdiklerini söyledi.

Ailesi ile birlikte kuş almaya gelen İsmail Aytaç da daha önce muhabbet kuşu beslediğini, pandemi sürecindeki kısıtlama günlerinde de oyalanmak için anne ve babası ile birlikte kuş almaya geldiklerini söyledi.

Babası ile birlikte akvaryum balığı almaya gelen 7 yaşındaki Kayra Karaca da balıkları çok sevdiğini ve pandemi sürecinde iyi bir arkadaş olacaklarını söyledi.

Babası da Kayra’nın hayvan sevgisinden bahsedip, onun isteği üzerine balık aldıklarını söyledi.

Pandemi sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte muhabbet kuşu ve akvaryum balığı satışlarının normal zamana göre 3-4 kat arttığını belirten petshop işletmecisi Fahri Dağ, fiyatının uygunluğu nedeni ile en çok muhabbet kuşu sonrasında ise sultan papağanlarının tercih edildiğini söyledi. Dağ, yoğun talepler karşısında kuş ve balık temin etmekte zorlandıklarını söyledi.