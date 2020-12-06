Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2020, 14:00 06.12.2020, 20:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemi süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları için besleme noktalarına mama bırakmayı sürdürüyor.
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri gerek şehir genelinde oluşturulan besleme noktalarında gerekse doğal ortamlarda sokak hayvanları için mamaları eksik etmiyor.
Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, ‘Sokak hayvanlarımıza yönelik çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor.
Rehabilitasyon Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz bakım ve tedavi çalışmalarının yanı sıra sahada da besleme noktalarına mama takviyesi yapıyoruz’ ifadeleri kullanıldı.
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