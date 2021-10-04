Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Projesi Tamamlanıyor

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, projenin tamamlanma tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Toplamda 15 dönümlük tesiste, 2 Milyon TL yatırımla oluşturulan ek hizmet binalarının güncel durumunu aktaran Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizdeki her canlıya karşı bir mesuliyet duyuyoruz. 2012 yılından beri yaklaşık 40 bin sokak hayvanımızın tedavisini ve bakımını gerçekleştirdiğimiz bu tesiste bir süre önce ek hizmet binaları çalışmalarına başlamıştık. Çalışmalarımızla mevcut yapılara ilave olarak bin 200 metrekarelik yeni birimler inşa ettik. Kedi evleri, sahiplendirme alanları, tedavi merkezi, korunaklı odalar ve gezinti alanları ile canlılarımıza hizmet standardını yükseltiyoruz” diye konuştu.

Kasım’da Tamamlanıyor

Başkan Hayrettin Güngör yeni yapıların kısa süre içinde tamamlanacağının müjdesini aktararak, “Şehrimizin bu noktadaki ihtiyaçlarını tespit ederek yaptığımız çalışmalar da inşallah kısa süre içinde tamamlanacak. Can dostlarımız için oluşturduğumuz modern birimlerin bir aylık süre zarfında hizmete girmesini hedefliyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.