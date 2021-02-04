Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımları adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kapıçam mevkiinde 15 dönüm alan üzerine kurulu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde yenileme çalışmalarına başladı. Kısa süre önce gerçekleştirilen ihalenin ardından alanda yapım işleri hızla sürüyor. Mevcut yapılara ilave olarak bin 200 metrekarelik alan üzerinde yeni birimler inşa ediliyor. Kedi evleri, sahiplendirme alanları, tedavi merkezi, korunaklı odalar ve gezinti alanları ile Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hizmet ve bakım kalitesi daha da yükselecek.

Can Dostlarımızın Yanındayız

Başlatılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Türkmener, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Kahramanmaraş’taki her canlıya karşı bir mesuliyet duyuyoruz. Çalışmalarımızla can dostlarımız olan hayvanlara modern bakım üniteleri ve konforlu barınaklar inşa etmeye gayret ediyoruz. Hamdolsun, hemşehrilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın da hayvanlara karşı gösterdiği şefkat, merhamet ve hassasiyet işimizi kolaylaştırıyor. Kısa süre önce barınağımızın yenileme çalışmaları ile ilgili ihalemizi yaptık ve hemen çalışmalara başladık. En hızlı şekilde projemizi tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kulandı.