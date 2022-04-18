Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi Değişiyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde başlatılan yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından toplamda 15 dönümlük alana sahip tesise yeni ilave yapılar kazandırılıyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla tesise yeni tedavi merkezleri, gezinti alanları, korunaklı odalar ve kedi evleri gibi modern hizmet birimleri inşa ediliyor. Tesiste çevre düzenleme çalışmaları da süratle devam ediyor. Tesisin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Daha Geniş ve Konforlu Tesis

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde çevre düzenleme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından tesiste kilit parke, bazalt ve bordür uygulamaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak sokak hayvanlarımıza tesisimizin yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.