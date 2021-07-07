Sokak sokak temizlik çalışması yapılıyor!
Onikişubat Belediyesi ilçesininin güzelleşmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2021, 13:45 07.07.2021, 14:07
Kullanımın az olduğu ara sokaklarda çıkan yeşillikleri temizleme adına çalışma başlatan Onikişubat Belediyesi sokak sokak temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
İlçedeki tüm sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler vatandaşlardan ise tam not aldı.
Vatandaşların gündelik hayatına engel olmamak için sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan ekipler sokakları yaşanılabilir hale getiriyor.
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