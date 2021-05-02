Sokaktaki canlar unutulmadı!
Onikişubat Belediyesi kısıtlamada vatandaşların evlerine çekilmesi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ek önlemler alarak sokaktaki canları unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 02.05.2021, 16:11 02.05.2021, 16:13
Belediyeye bağlı ekipler, sokak hayvanlarının 17 günlük tam kapanmada, mama tedariği noktasında sıkıntı çekmemesi için, ilçedeki parklarda bulunan kulübelere mama bıraktı.
Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalığı artırmak için örnek olunacak projeler hayata geçiren onikişubat belediyesi, vatandaşların kısıtlama günlerinde de takdirini topluyor.
Kısıtlama nedeniyle kapatmak zorunda kaldığı işyerinin önünde her gün beslediği canlarda aklı kalan esnafın ve hayvanseverlerin içi onikişubat belediyesiyle artık çok daha rahat!
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