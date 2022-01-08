Son bir hafta içerisinde 9 şüpheli şahıstan, 10 silah ele geçirdi
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında; silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 9 şüpheli 10 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadelesi kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi.
Ekiplerimiz huzur uygulamalarında ve bağ yollarında yapılan denetimlerde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek için yoğun önlemler aldı. Silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale eden ekiplerimiz, olay yerlerine seri şekilde intikal ederek şüphelileri silahlarla birlikte yakaladı. Mahalle ve parklara yönelik anlık süpürme şeklindeki huzur uygulamalarına ağırlık veren ekiplerimiz, yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili kent genelinde yoğun uygulamalar yaptı. Bunun yanı sıra suça meyilli kişiler ve araçlar takip edildi. Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 7 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 2 kişi yakalandı. Toplamda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 10 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla Yakalanan 9 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı.
Ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükûnetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir.
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