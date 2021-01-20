Son Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Barajlar ve Yer Altı Kaynakları da Son Günlerde Etkisini Artıran Yağışlar Dolayısıyla Hareketlendi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Yağışların Çiftçileri Yüzünü Güldürdüğünü Söyledi.