‘Sonbahar Yaprakları’ piyano ve saksafon konseri düzenlendi

KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser programına Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite personeli ve aileleri ile öğrenciler katıldı.

Konserin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ olarak eğitim, bilim, teknoloji ve araştırma faaliyetlerinin yanında kültür, sanat ve spor etkinliklerine de önem verdiklerini belirterek, bu kapsamdaki etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Üniversitemizde bu tür etkinliklerin sayısını artırmak için planlamalar yaptıklarını belirten Rektör Can, yüz yüze eğitim döneminin sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, konser programına katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı da kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından GSF Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Serap Yağmur İlhan ve Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Piyanist Volkan Tuygun tarafından birbirinden güzel ezgiler icra edildi. Konser sanatseverlerin beğenisini topladı.