Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor

Büyükşehir, ilçelerdeki eksiklikleri bir bir gidermeye devam ediyor. Ekipler, Beşen Mahallesi yollarını parkeyle kaplıyor.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 15:41
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Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına şehir genelinde aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat Beşen Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arterde çalışmalara başladı. Yapılan açıklamada, bölgede 3 bin metrekarelik parke döşeme işinin gerçekleştirileceği belirtilerek çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

#Kahramanmaraş #Büyükşehir #Beşen Mahallesi #Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
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