Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına şehir genelinde aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat Beşen Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arterde çalışmalara başladı. Yapılan açıklamada, bölgede 3 bin metrekarelik parke döşeme işinin gerçekleştirileceği belirtilerek çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.