İlk Etapta 500 TL Bakiyeli 15 Milyon Lira Değerinde Toplam 30 Bin Kişiye Dağıtılacak Kartın Özelliği İse Belirli Noktalarda Değil, Tüm Esnaflarda Geçerli Olması.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör İhtiyaç Sahibi Ailelerle Bir Araya Gelerek Sosyal Destek Kartlarının Dağıtımını Gerçekleştirdi.

Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Başkan Güngör "İnsan Onuru Muhteremdir. Bu Ramazan, İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kolisi Değil, Diledikleri Esnafımızdan Gönüllerince Alışveriş Yapabilecekleri Alışveriş Kartları Dağıtıyoruz. İfadelerine Yer Verdi.