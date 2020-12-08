Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, Haber Ötesi Programına katıldı.

Akbalaban, yapılandırma fırsatının sigortalılara, işverenlere büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı.



Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban, SGK'ya olan borçların yapılandırma fırsat ve avantajının 17 Kasım 2020'de başladığını ve 31 Aralık 2020'de sona ereceğini belirterek, borcu olanları geç kalmamaları konusunda uyardı.



SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ”la ilgili haber ötesi programında yapılandırma fırsatının tüm detaylarını anlattı.



Akbalaban, yapılandırma fırsatının sigortalılara, işverenlere büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı.



Akbalan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bilindiği üzere 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup söz konusu Kanun ile Kurumumuza ilişkin borçlara yeniden yapılandırma hakkı tanınmıştır” dedi.