Sosyal Hizmet Merkezleri istişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı!

İstişare ve değerlendirme toplantısı, il müdürü mutlu kaya başkanlığında onikişubat Sosyal Hizmet Merkezinde düzenlendi.

İl Müdürü Mutlu Kaya yaptığı değerlendirmede;

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü olarak pandemi öncesinden başlayarak, kimi zaman cevirim içi kimi zaman da fiziki olarak her ay düzenli gerçekleştirdiğimiz Sosyal Hizmet Merkezleri istişare ve Değerlendirme Toplantımızı ilimizin dokuz iIçesinde yer alan Sosyal Hizmet Merkezlerinin ev sahipliğinde düzenleyerek birinci turunu tamamladık.

Bu toplantımız ise tüm ilçelerimizin bittiğini ve tekrar başa dönerek önceki toplantılarımızdan ne kadar yol aldığımızın da bir görüntüsü durumunda oldu. Bakanlığımızın genel olarak hizmet sunduğu vatandaşlarımızın dezavantajlı vatandaşlarımız olması nedeniyle yaptığımız her toplantının sonunda ilerleme sağladığımızı, her bir sosyal hizmet modelimiz biz taşra teşkilatının bir adım ilerlemesiyken tüm taşrada sağlanacak bir adım bakanlığımızı onlarca adım ilerletirken, ülkemizin ise refah seviyesinin ilerlemesi olacaktır. Bu ilerlemeyi de yaptığımız hizmetlerin istatistiklerine baktığımızda görebiliyoruz, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet Modelimizde 2020 yılında her ay 3115 çocuğumuz adına ailelerine 37.728.968,32 TL destek sağlıyorken 2021 yılı Ağustos Ayı itibariyle 3380 çocuğumuz adına ailelerine 33.514.143,02 TL destek sağlandığını görmekteyiz. Engelli Evde Bakım Hizmet Modelimizde 2020 yılında her ay 9540 engelli vatandaşımızın evde bakımı için bakıcılarına 172.377.018,66 TL ödeme yapılmıştır. 2021 yılına baktığımızda ise Ağustos ayı itibariyle 9565 engeli vatandaşımız adına bakıcılarına 143.882.101,38 TL Ödeme yapıldığı görülmektedir. Doğum Yardımı Hizmet Modelimizde En güzel ve dezavantajlı olmayıp ailelere mutluluk getiren doğum yapan kadınlarımıza 1. Doğumlarında 300, 2. Doğumlarında 400, 3.doğumlarında ise 600TL doğum yardımı yapmaktayız. İlimizde 2020 yılında doğum yapan 15.522 anneye 7.052.667,62 TL destek sağlanırken 2021 yılının Ağustos ayı itibariyle 11.990 anneye 5.455.396,52 TL destek sağlanmıştır.

ASDEP Hane Ziyaretlerimiz Bahsettiğimiz hizmetlerimiz vatandaşlarımıza maddi olarak sağladığımız desteklerimizin genel görüntüsünü gösterirken Aile Sosyal Destek Personelimiz; 2020 yılında 31.368 hanede 36.369 kişiyle görüşme gerçekleştirirken Yapılan toplantılar sonucunda 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle genel toplamda 111.975 hanede yapılan görüşmeler sonucu 155.478 kişiye ulaşılmıştır. Bu hane ziyaretlerinde vatandaşımız devletin hizmetlerine kendi ulaşmıyor, devlet hanelere yaptığı ziyaretlerle hangi vatandaşının neye ihtiyacı var onu tespit ederek vatandaşının yanında olduğunu şefkat elinin her an üzerinde olduğunu hissettirmektedir. Bu ziyaretlerimiz sonucunda birçok başlıkta 7391 vatandaşımızın hizmete, desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilmiş ve yararlandırılmıştır. Az önce verdiğimiz rakamlarla da yaptığımız toplantılarımızın ne kadar da verimli olduğunu görmekteyiz" dedi.

HABER: MEHMET DEVECİ