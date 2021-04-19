"Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında sosyal destek programı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği altında destek ve yardımlar yapılmaya devam ediyor.

Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde 31 Aralık 2020 itibarıyla sağlanan desteklere bakıldığında Kahramanmaraş genelinde sosyal destek programı kapsamında toplamda 569.544.845tl destek sağlandı.

Bu desteklerle birlikte pandemiden etkilenen birçok vatandaş bir nebzede olsa rahatlatılmış oldu.

Bakanlık tarafından yürütülen "sosyal koruma kalkanı" programı 2021 yılını da kapsayacağı açıklandı.