Sosyal Medya Dolandırıcısı Jandarma Dedektiflerine yakalandı!

Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesi Kürtül Mahallesi’nde ikamet eden D.O. (49), sosyal medya üzerinden 2 adet römorkunu satışa çıkardı. Aynı gün kendisini M.M.U tanıtan kişi tarafından aranan D.O, telefonda 19 bin 600 TL karşılığında römorklarını sattı. Pazar günü kendisine paranın yattığına dair dekontları alan D.O, çekici işi yapan M.Y. (27)’te römorkları teslim etti. Ertesi gün paranın hesabına yatmadığını öğrenen D.O, alıcıya da ulaşamayınca jandarmaya ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen JASAT ekibi, şüphelinin yolladığı dekont incelendiğinde dekontun sahte olduğu tespit etti. Soruşturmayı genişleten JASAT, şüphelinin kimliğini belirledi. Daha önce 4 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen M.İ. (35), yaşadığı Osmaniye’de yakalanarak gözaltına alındı. M.İ’nin yapılan üst aramasında 5 bin 300 TL nakit para ile kullanmakta olduğu cep telefona el konuldu. Çalınan römorklar bulunamazken M.İ, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.