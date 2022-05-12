Sosyal tesisler Dulkadiroğlu’na değer katıyor!

Yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Akyar, Erkenez ve Kırım mahallelerine ziyaretlerde bulundu. Sosyal tesis projelerinin önemini anlatan Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin dört bir yanını sosyal tesislerle donatıyoruz. Bu sosyal tesisler içerisindeki imkanlarla bölgelerine değer katıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çok amaçlı olarak planladığımız sosyal tesislerimizin yapımı devam ediyor.

Burada hem vatandaşlarımızla sohbet ediyor, hem de istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu söylüyoruz. Bu sebeple ortaya koyduğumuz hizmetlerde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kırsal mahallelerden başlayarak yapımını tamamladığımız sosyal tesislerimiz de buna bir örnektir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre bu sosyal tesisleri inşa ediyoruz. Şuanda merkez mahallerde de büyük bir özveriyle sosyal tesislerimizi tamamlıyoruz. Ben bu projelerin ilçeye büyük değer kattığını düşünüyorum. Bu hususta vatandaşlarımızın memnuniyeti de bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Akyar, Erkenez ve Kırım mahallelerimizde devam eden sosyal tesis çalışmalarımızı inceledik. Geldikleri noktalar hakkında ekiplerimizden bilgi aldık. Ben bu güzel eserlerin vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”