Soya fasulyesinde hasat heyecanı yaşanıyor!
Soya fasulyesi özellikle yağ oranı yüksek, Aynı zamanda yem bitkisi olarak da kullanılan bir tür.
KAHRAMANMARAŞ 18.10.2021, 15:53 18.10.2021, 16:02
Avrupa'da çok yaygın olarak kullanılan Soya fasulyesi ülkemizde de son zamanlarda tarım sektörünün vazgeçilmezlerinden birisi oldu.
Kahramanmaraş’ta da son yıllarda ekimine büyük önem verilen soya fasulyesinin il genelin de 15 bin dekar alanda tarımı yapılıyor.
Konu ile ilgili olarak Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya verim ve rekoltenin çiftçiyi mutlu ettiğine dikkat çekti.
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