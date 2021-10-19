“Soylu Bir İtiraz: Nuri Pakdil” paneli gerçekleşti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kongre Merkezi’nde “Soylu Bir İtiraz: Nuri Pakdil” konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Selim Somuncu’nun yaptığı programa, yazarlar Duran Boz ve Necip Evlice konuk oldu. Etkinliğin başlığıyla aynı adı taşıyan kısa filmin gösterimiyle başlayan panelde, Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği usta yazar Nuri Pakdil’in hayatından kesitler, edebi yaşamı ve Türkiye’nin zorlu dönemlerindeki duruşu ve reaksiyonları anlatıldı.

Antalya’dan Edebiyatın Başkentine

Düzenlenen etkinliğe katılmak için Antalya’dan geldiğini ifade eden öğrenci Ahmet Arif Cansız, “Bugün pek çok yönüyle Nuri Pakdil’i tanıma imkanı bulduk. Buraya Antalya’dan geliyoruz. Gelirken Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyata olan katkısını bize öğretmenlerimiz anlatmıştı. Edebiyat adeta bir anda insanı içine çekiyor. Kahramanmaraş da öyle” ifadelerini kullandı. Bir diğer katılımcı Berru Meke ise, “Buraya Edebiyat Yolu üzerinden geldik. Daha gelirken yazar ve şair adlarıyla karşılaştık. Bu hiç ilgi duymayan bir insan için bile ilgi çekici. Çok güzel etkinlikler düzenlenmiş, teşekkür ediyorum” diye konuştu.