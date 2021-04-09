Soylu: “Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı”

Bakan Soylu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmalar sonucunda kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandığını bildirdi.

İçişleri bakanı daha sonra Türk Polis Teşkilatının ilk müzesinin açılışını yaptı

Başkentte açılan müzede, Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatının geçirdiği safhalara ait polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile belge ve fotoğraflar sergileniyor