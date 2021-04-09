Soylu: “Kadın cinayetleri yüzde 21 azaldı”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
KAHRAMANMARAŞ 09.04.2021, 16:31
Bakan Soylu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmalar sonucunda kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandığını bildirdi.
İçişleri bakanı daha sonra Türk Polis Teşkilatının ilk müzesinin açılışını yaptı
Başkentte açılan müzede, Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatının geçirdiği safhalara ait polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile belge ve fotoğraflar sergileniyor
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