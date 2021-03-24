Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor!
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu AS Başkanı ve Kahramanmaraş Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Müdürü Şahin Hopur canlı yayın konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 24.03.2021, 16:04 24.03.2021, 17:45
Programda Türkiye Olimpiyat Hazırlık merkezinin gerçekleştireceği afrin ziyareti ve güreş konuşuldu.
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