Spor Aktüel’de bu hafta Kipaş Eğitim Kurumları konuşuldu

Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.

Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’de Kipaş Eğitim Kurumları Spor-Sanat ve Sosyal Etkinlikler Yöneticisi Gökhan Emin Kara ve Basketbolcu Muzaffer Arda Tolu canlı yayın konukları oldu.

Programda Kipaş Eğitim Kurumlarının spor faaliyetleri ve başarıları konuşuldu.